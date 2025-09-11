Rollerbaleset: Gyalogátkelőhelyen ütöttek el egy rollerest Szombathelyen - fotó

Csütörtökön reggel egy rolleres haladt Szombathelyen, a Fő tér felől a járdán a Városháza mellett. A rolleres a Thököly utcai gyalogátkelőhelyen akart áthajtani, de egy autó vezetője az A-oszlop takarása miatt nem vette észre és elsodorta.

Vezessenek óvatosan a környéken, torlódás várható!