Torlódás a környéken
1 órája
Rollerbaleset: Gyalogátkelőhelyen ütöttek el egy rollerest Szombathelyen - fotó
A környéken torlódás várható!
Fotó: Horváth Istvánné
Csütörtökön reggel egy rolleres haladt Szombathelyen, a Fő tér felől a járdán a Városháza mellett. A rolleres a Thököly utcai gyalogátkelőhelyen akart áthajtani, de egy autó vezetője az A-oszlop takarása miatt nem vette észre és elsodorta.
Vezessenek óvatosan a környéken, torlódás várható!
