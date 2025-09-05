szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Riasztás

2 órája

Idős ember lett rosszul: az erkélyen keresztül jutottak be a tűzoltók a celldömölki lakásba

Címkék#Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság#erkélyajtó#segítség

Ajtónyitáshoz riasztották a celldömölki tűzoltókat.

Vaol.hu
Idős ember lett rosszul: az erkélyen keresztül jutottak be a tűzoltók a celldömölki lakásba

Rosszul lett egy idős ember, a tűzoltók jutottak be a lakásba

Forrás: Facebook/Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság

Otthonában lett rosszul egy idős férfi pénteken Celldömölkön - derült ki a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság közösségi oldalán megosztott bejegyzésből. Mint írják, a Gábor Áron utcából riasztották a tűzoltókat, egy rosszul lett idős ember miatt, a lakásba való bejutást nehezítette, hogy a férfi közvetlenül a bejárati ajtóban feküdt. 

Rosszul lett egy idős ember, a tűzoltók jutottak be a lakásba
Rosszul lett egy idős ember, a tűzoltók jutottak be a lakásba
Forrás: Facebook/Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság

Rosszul lett egy idős ember, a tűzoltók jutottak be a lakásba

A tűzoltók a létrás gépjármű telepítése után az erkélyen keresztül próbáltak bejutni a 3. emeleti lakásba. Mivel az erkélyajtó mellé volt zárva, könnyen, roncsolás nélkül bejutottak az ingatlanba. Az ajtót kinyitva a mentők el tudták látni az idős beteget. Ezt követően a tűzoltók segítségével hozták le az emeletről.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu