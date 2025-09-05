Idős ember lett rosszul: az erkélyen keresztül jutottak be a tűzoltók a celldömölki lakásba

Otthonában lett rosszul egy idős férfi pénteken Celldömölkön - derült ki a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság közösségi oldalán megosztott bejegyzésből. Mint írják, a Gábor Áron utcából riasztották a tűzoltókat, egy rosszul lett idős ember miatt, a lakásba való bejutást nehezítette, hogy a férfi közvetlenül a bejárati ajtóban feküdt.

Rosszul lett egy idős ember, a tűzoltók jutottak be a lakásba

Forrás: Facebook/Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság

A tűzoltók a létrás gépjármű telepítése után az erkélyen keresztül próbáltak bejutni a 3. emeleti lakásba. Mivel az erkélyajtó mellé volt zárva, könnyen, roncsolás nélkül bejutottak az ingatlanba. Az ajtót kinyitva a mentők el tudták látni az idős beteget. Ezt követően a tűzoltók segítségével hozták le az emeletről.