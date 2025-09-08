25 perce
A Savaria Szállóhoz riasztották a rendőröket - Büntetőeljárást indítottak
Olvasónktól kaptunk képet arról, hogy pénteken délután a Savaria Szállónál rendőrök intézkedtek. Elmondása szerint arra illetéktelenek betört ablakon keresztül juthattak be a Nagyszállóba, ezért érkeztek a helyszínre a rendőrök. A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál kérdeztünk rá a történtekre.
Elektronikus úton a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz érkezett megkeresésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy
a Szombathelyi Rendőrkapitányság dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntett elkövetésének gyanúja miatt – ezidáig ismeretlen tettes ellen – folytat büntetőeljárást
- közölte kérdésünkre Seffer Lilla r. őrnagy, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.
Régóta üresen áll a Savaria Szálló
A Savaria Szálló sorsával már többször foglalkoztunk: ismert, az épület hosszú évek óta kihasználatlanul áll a városközpontban. Márciusban írtunk arról: a szombathelyi ingatlant csaknem 1 milliárd forintért árulják.
Itt egy videó, ami 2015-ben készült az épület belső tereiről.
