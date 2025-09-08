A Savaria Szállóhoz riasztották a rendőröket - Büntetőeljárást indítottak

Olvasónk küldött képet arról, hogy pénteken délután a Savaria Szállónál intézkedtek a rendőrök. Elmondása szerint az egyenruhások az épületben is jártak, miután - információi szerint - a Nagyszállóba az egyik betört ablakon keresztül arra illetéktelen(ek) törhetett/törhettek be. Hétfőn megkerestük az ügyben a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, ahonnan rövid idő alatt választ kaptunk.

A Savaria Szállóhoz érkeztek a rendőrök pénteken délután, büntetőeljárást indítottak

Fotó: VN/Olvasó



Elektronikus úton a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz érkezett megkeresésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy

a Szombathelyi Rendőrkapitányság dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntett elkövetésének gyanúja miatt – ezidáig ismeretlen tettes ellen – folytat büntetőeljárást

- közölte kérdésünkre Seffer Lilla r. őrnagy, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.

Régóta üresen áll a Savaria Szálló

A Savaria Szálló sorsával már többször foglalkoztunk: ismert, az épület hosszú évek óta kihasználatlanul áll a városközpontban. Márciusban írtunk arról: a szombathelyi ingatlant csaknem 1 milliárd forintért árulják.

Itt egy videó, ami 2015-ben készült az épület belső tereiről.