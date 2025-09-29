szeptember 29., hétfő

Riasztás

26 perce

Spanyolországban ismét komoly esőzésekre és árvizekre készülnek, riasztás jött a telefonokra is

Címkék#valenciai#csapadék#térség

Érvényben a vörös riasztás.

Vaol.hu

Valencia és Katalónia szerte megérkeztek a mobiltelefonokra a vészjelző üzenetek vasárnap. Vörös riasztást adtak ki több településre is a Spanyolországban az érkező hatalmas mennyiségű csapadék miatt - számolt be róla a El Pais. A cikk szerint több iskolában és egyetemen is felfüggesztették az oktatást, a heves esőzések már most problémákat okoznak az Ebro folyó torkolatának környékén.

Spanyolországban riasztás érkezett a telefonokra.
Spanyolországban riasztás érkezett a telefonokra.
Forrás: El Pais

Az Állami Meteorológiai Szolgálat (Aemet) vasárnap a legmagasabb, vörös szintű riasztást adta ki a Valenciára és Katalóniára, mivel a közeledő viharciklonból hatalmas mennyiségű csapadék érkezhet. A Valenciát irányító krízisközpont vasárnap délután üzenetet küldött a veszélyeztetett térségekben élő telefonjára, amelyben arra kérik a lakosságot, hogy kerüljék az utazást, ne közelítsenek vízfolyásokhoz, ártéri területekhez, és szükség esetén meneküljenek magasabb helyekre. Hasonló figyelmeztetést küldött a katalán kormány is a dél-tarragonai Montsià, Baix Ebre és Terra Alta megyék lakóinak.

Vasárnap délután a dél-tarragonai térségben már gondokat okozott a sok csapadék. Az N-340-es főutat La Ràpita és Amposta között elárasztotta a víz, így teljesen le kellett zárni. Az AP-7-es autópályán is nehézkes volt a haladás a szakadó eső miatt. A valenciai városvezetés hétfőre minden oktatási intézményt bezárt – beleértve az egyetemeket és a szakképző központokat is. Hasonló intézkedéseket hoztak a környező települések, például Torrent és Paterna. Katalóniában először nem tervezték a tanítás felfüggesztését, de este tíz után bejelentették, hogy Deltebre és La Ràpita három iskolája zárva marad.

A spanyol kormány a polgárőrséget és a katonai katasztrófavédelmet is készenlétbe helyezte. Aemet szerint a legkritikusabb időszak hétfő és kedd lesz.

A spanyolországi áradás rengeteg halálos áldozatot követelt

Nem véletlen az elővigyázatosság, az éppen egy éve, október 29-én bekövetkezett természeti katasztrófában 224-en vesztették életüket: 216-an a valenciai régióban, egy ember Andalúziában, heten Kasztília-La Manchában; 16 embert pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván.

A rendkívüli időjárás 75 valenciai települést érintett: sokan mindenüket elveszítették, amikor a sarat, hordalékot magával sodró árvíz betört a házakba, üzlethelyiségekbe, miközben autókat ragadott magával és mezőgazdasági termőterületeket árasztott el.

 

