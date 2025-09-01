57 perce
Hosszú ideig küzdöttek a mentők a 86-oson történt baleset sérültjéért - helyszíni fotók
Súlyos baleset történt.
Ahogy arról korábban írtunk, súlyos baleset történt a 86-os főút Zala vármegyei szakaszán.
A zaol.hu arról ír, egy Opel személyautó tartott Zalabaksa irányából Rédics felé, amikor egy jobb kanyar után, egy egyenes szakaszon félfrontálisan ütközött egy szlovén rendszámú kamionnal. A személyautó sofőrje beszorult a járműbe, őt a tűzoltók szabadították ki, majd a mentők rögtön megkezdték az ellátását. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, utóbbi a Belsősárdra vezető mellékúton, a település temetője mellett tudott landolni.
A mentők megfeszített küzdelmet folytattak a beszorult férfi életéért, másfél órán át igyekeztek stabilizálni és szállítható állapotba hozni. Ez negyed hat táján sikerült, a mentőhelikopter ezt követően tudott elindulni vele.
