Hosszú ideig küzdöttek a mentők a 86-oson történt baleset sérültjéért - helyszíni fotók

Ahogy arról korábban írtunk, súlyos baleset történt a 86-os főút Zala vármegyei szakaszán.

Súlyos baleset a 86-os főúton

Forrás: zaol.hu

A zaol.hu arról ír, egy Opel személyautó tartott Zalabaksa irányából Rédics felé, amikor egy jobb kanyar után, egy egyenes szakaszon félfrontálisan ütközött egy szlovén rendszámú kamionnal. A személyautó sofőrje beszorult a járműbe, őt a tűzoltók szabadították ki, majd a mentők rögtön megkezdték az ellátását. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, utóbbi a Belsősárdra vezető mellékúton, a település temetője mellett tudott landolni.