Édesapja légpuskájával lőtte fejbe magát egy 10 éves kisfiú

Súlyos baleset történt, az udvaron játszott az a 10 éves kisfiú, aki édesapja légpuskájával lőtte fejbe magát.

Forrás: MW

A Tények úgy tudja, egy budapesti családi ház udvarán történt a baleset, ahol a gyermek láthatáson volt az apjánál. A híradó szerint a férfi sem hallotta a lövést, a gyermek szólt róla, valamint rosszullétre panaszkodott. Úgy tudni, súlyos sérüléseket szenvedett. A férfi azonban nem vitte kórházba fiát, hanem hazavitte édesanyjához. Végül a nő hívta ki a mentőket, a gyermeket kórházba szállították, az apa ellen pedig eljárás indult.

- A fiatal fiú stabil állapotban volt, de felmerült a belső vérzés lehetősége, ezért kórházba szállítottuk - mondta a Tényeknek Németh Cecília, az OMSZ kommunikációs munkatársa.

