Baleset

Horrorbaleset Ausztriában: repülőgép propellere okozott súlyos sérüléseket egy férfinek

Férfi súlyosan megsérült.

Súlyos baleset történt Grabersdorfban, Délkelet-Stájerországban vasárnap délután. Úgy tudni a férfit egy kisrepülőgép propellere találta el, amikor azt manuálisan próbálta beindítani - írta meg az ORF.

Súlyos baleset történt Grabersdorfban
Forrás: Shutterstock

A rendőrség tájékoztatása szerint 14:10 körül a 69 éves férfi egy repülőnapon próbálta meg beindítani ultrakönnyű repülőgépének motorját. A nyomozás jelenlegi állása szerint a pilóta a felszállás előtt kézzel forgatta meg a légcsavart, a rotor feltehetően visszacsapott, és súlyosan megsebesítette a férfit.

Súlyos baleset: helikopterrel szállították kórházba

A helyszínen egy jelenlévő orvos látta el először a sérültet. Ezt követően mentőhelikopterrel érkezett a helyszínre, a férfit légi úton szállították a feldbachi kórházba.

