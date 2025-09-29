1 órája
Súlyos baleset: Roller és személyautó ütközött Szombathelyen - fotók
Hétfőn délután Szombathelyen a Rohonci úton haladt egy Ford személyautó, a sofőr a Bem József utca kereszteződése előtti gyalogátkelőhelynél megállt és lemondott az elsőbbségéről, mert egy rolleres fiatal nőt át akart engedni az utat keresztező bicikliúton, ahol egyébként elsőbbségadás kötelező tábla van kitéve a kétkerekűeknek.
Súlyos baleset SzombathelyenFotók: Horváth Balázs
A rolleres elindult, de ugyanekkor a Rohonci úton a belső sávban egy Renault személyautó érkezett, aminek a vezetője elhajtott az álló Ford mellett, majd ütközött az úton áthaladó rolleressel.
A rolleres 21 éves nő a balesetben az elsődleges információk szerint töréses, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.
Információink szerint az is kiderült később, hogy a Renault tulajdonosa elfelejtette befizetni a kötelező biztosítást, így a jármű nem rendelkezett kötelező felelősségbiztosítással.
A mentés és a helyszínelés ideje alatt a forgalmat rendőrök irányították.
