Súlyos baleset: Roller és személyautó ütközött Szombathelyen - fotók

A rolleres elindult, de ugyanekkor a Rohonci úton a belső sávban egy Renault személyautó érkezett, aminek a vezetője elhajtott az álló Ford mellett, majd ütközött az úton áthaladó rolleressel.

A rolleres 21 éves nő a balesetben az elsődleges információk szerint töréses, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Információink szerint az is kiderült később, hogy a Renault tulajdonosa elfelejtette befizetni a kötelező biztosítást, így a jármű nem rendelkezett kötelező felelősségbiztosítással.

A mentés és a helyszínelés ideje alatt a forgalmat rendőrök irányították.