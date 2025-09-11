Vízátfolyás miatt történt súlyos baleset a 8-as főúton

Szeptember 10-én délután, este nagy mennyiségű csapadék hullott Vas vármegyére és térségére is, ami miatt az utakon vízátfolyások alakultak ki. A veol.hu információi szerint a 8-as főúton közlekedve, Herend térségében egy autó egy ilyen vízátfolyáson csúszott meg, amiből komoly baleset lett. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Nagy Judit a veol.hu érdeklődésére elmondta, hogy az autó megcsúszott a vízátfolyáson, majd a szalagkorlátnak ütközött. Mint írják, a baleset következtében az autó utasa megsérült, őt a mentők a veszprémi kórházba szállították.

Szombathelyen és a 76-os főúton is történtek balesetek a szakadó esőben

Szerdán a szakadó esőben történt közlekedési baleset Szombathelyen, a Csaba úti felüljárón. Az elsődleges információk szerint egy fehér szintű Volkswagen személyautó haladt a Csaba út irányába a Szent Gellért utca felől, amikor az esőben a jármű megcsúszott és a szemből érkező fekete Volkswagennek ütközött félfrontálisan. A balesetben ketten könnyebben megsérültek.

Fotó: Horváth Istvánné

Szinte ugyanakkor egy másik baleset is történt a mostoha időjárási körülmények nehezítette helyzetben Szombathelyen, ezúttal a Hunyadi út volt a helyszín. Egy kisteherautó haladt a belváros irányába, de a jármű nem tudott megállni az előtte lévő Volkswagen mögött, nekiütközött és a Volkswagent az előbbre lévő Suzuki hátuljának lökte. A balesetben nem sérült meg senki.

Súlyos baleset a 76-os úton

A zaol.hu nyomán arról számoltunk be, hogy két autó ütközött a 76-os főúton szerdán este. Valószínűleg az egyik autó megcsúszott a vizes úton és emiatt ütközött a szembejövő gépjárművel. A sérültek állapotáról egyelőre nincs hivatalos információ, de a zaol.hu úgy tudja, súlyos volt a helyzet. Ezt alátámasztja, hogy két mentő, három tűzoltó- és négy rendőrautó van a helyszínen.