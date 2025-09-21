21 perce
Mozgó vonatra akart felugrani egy magyar nő a lányával Ausztriában, de a szerelvény alá estek
Rá akartak ugrani az induló vonatra – súlyosan megsérültek
Súlyos baleset történt pénteken az esti órákban Alsó-Ausztriában - számolt be róla a Kronen Zeitung.
Rendkívül állt meg egy késés miatt a Regiojet egyik szerelvénye a szabad pályán Hohenau közelében. Ekkor szállt le a vonatról dohányozni a két magyar nő, az osztrák lap információi szerint anya és lánya. Mivel nem jelezték senkinek, hogy leszálltak, a sötétben a vonat személyzete sem vette észre őket.
Súlyos baleset: megpróbáltak visszaugrani a vonatra
A mozdonyvezető a sötét miatt nem észlelte, hogy az utasok leszálltak, amikor zöld jelzést kapott elindult. A két nő ekkor megpróbált visszaugrani a vonatra, ám ez nem sikerült. Egyikük a vonat alá kerül, a lába súlyosan megsérült, másikuk súlyos fejsérülést szenvedett. A helyszínre két mentőhelikoptert is riasztottak. Az egyik sérültet a mistelbachi kórházba, a másikat a brünni (Csehország) St. Anne’s Egyetemi Kórházba szállították – közölte a Notruf NÖ alapján a Kronen Zeitung.