Mozgó vonatra akart felugrani egy magyar nő a lányával Ausztriában, de a szerelvény alá estek

Súlyos baleset történt pénteken az esti órákban Alsó-Ausztriában, a Hohenau-i állomás közelében.

Forrás: ORF ON

Rendkívül állt meg egy késés miatt a Regiojet egyik szerelvénye a szabad pályán Hohenau közelében. Ekkor szállt le a vonatról dohányozni a két magyar nő, az osztrák lap információi szerint anya és lánya. Mivel nem jelezték senkinek, hogy leszálltak, a sötétben a vonat személyzete sem vette észre őket.

Súlyos baleset: megpróbáltak visszaugrani a vonatra

A mozdonyvezető a sötét miatt nem észlelte, hogy az utasok leszálltak, amikor zöld jelzést kapott elindult. A két nő ekkor megpróbált visszaugrani a vonatra, ám ez nem sikerült. Egyikük a vonat alá kerül, a lába súlyosan megsérült, másikuk súlyos fejsérülést szenvedett. A helyszínre két mentőhelikoptert is riasztottak. Az egyik sérültet a mistelbachi kórházba, a másikat a brünni (Csehország) St. Anne’s Egyetemi Kórházba szállították – közölte a Notruf NÖ alapján a Kronen Zeitung.