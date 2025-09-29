Baleset
4 órája
Súlyos motorbaleset Szombathelyen - helyszíni fotók
Forrás: Horváth Istvánné
Hétfőn a déli órákban súlyos motorbaleset történt Szombathelyen.
Súlyos motorbaleset Szombathelyen
Információink szerint az Öntő utcában ütközött össze egy Volkswagen személyautó és egy motoros. A balesetben a motoros súlyos lábsérülést szenvedett, a mentők a szombathelyi kórházba szállították. A mentés és a helyszínelés idejére az érintett útszakaszt le kellett zárni, a forgalmat elterelték.
