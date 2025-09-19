Döbbenet
12 perce
Extrémen szabálytalan és nagyon veszélyes, amit ez a szombathelyi autós csinált - videó
Forrás: Szombathelyi Közlekedők
Döbbenetes videót osztottak meg a Szombathelyi Közlekedők közösségi oldalán. Alaposan kilógott az autóba helyezett rakomány annak a szombathelyi sofőrnek az autójában, akit egy fedélzeti kamera rögzített a pénteken. Az oldal szerint egy ereszcsatornát szállított a sofőr, amit eléggé szabálytalanul helyezett az autójába.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre