Extrémen szabálytalan és nagyon veszélyes, amit ez a szombathelyi autós csinált - videó

Döbbenetes videót osztottak meg a Szombathelyi Közlekedők közösségi oldalán. Alaposan kilógott az autóba helyezett rakomány annak a szombathelyi sofőrnek az autójában, akit egy fedélzeti kamera rögzített a pénteken. Az oldal szerint egy ereszcsatornát szállított a sofőr, amit eléggé szabálytalanul helyezett az autójába.