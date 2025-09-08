Baleset
47 perce
Szarvast gázolt egy kamion a 86-os főúton
Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
Elgázolt egy szarvast egy kamion a 86-os főút 3-as kilométerénél, Rédicsnél. A lenti hivatásos tűzoltók vonultak ki a helyszínre. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre