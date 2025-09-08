szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Baleset

1 órája

Szarvast gázolt egy kamion a 86-os főúton

Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Szarvast gázolt egy kamion a 86-os főúton

Elgázolt egy szarvast egy kamion a 86-os főút 3-as kilométerénél, Rédicsnél. A lenti hivatásos tűzoltók vonultak ki a helyszínre. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 

 

