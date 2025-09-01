Életet mentett a szén-monoxid-érzékelő Szombathelyen

Életet mentett a szén-monoxid-érzékelő tegnap délelőtt egy szombathelyi, Széll Kálmán utcai lakásban. A fürdőszobában egy átfolyós vízmelegítő üzemelt, amikor a készülék jelzést adott, az ingatlan lakója segítséget kért. A város hivatásos tűzoltói méréseket végeztek, amelynek során kimutatták a szén-monoxid jelenlétét a levegőben. Az egység a helyszínre kérte a gázszolgáltató szakembereit is. Az eset során lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.