Bűncselekmény
Szerelemféltés miatt történhetett a kőszegi szurkálás
Újabb információk láttak napvilágot a szerda reggel Kőszegen történtekről.
Ahogy korábban megírtuk, szerdán reggel rendőrök és bűnügyi helyszínelők jelentek meg Kőszegen a Rákóczi utcában és lezártak egy területet. Úgy tudjuk, hogy szúrt sérüléssel vittek kórházba a helyszínről egy férfit.
Legfrissebb információink szerint az eset szerelemféltésből történhetett, a férfit pedig stabil állapotban szállították kórházba. Ha a rendőrség válaszolt kérdéseinkre, frissítjük cikkünket!
