szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűncselekmény

1 órája

Szerelemféltés miatt történhetett a kőszegi szurkálás

Címkék#bűncselekmény#rendőrség#Kőszeg

Újabb információk láttak napvilágot a szerda reggel Kőszegen történtekről.

Horváth Balázs

Ahogy korábban megírtuk, szerdán reggel rendőrök és bűnügyi helyszínelők jelentek meg Kőszegen a Rákóczi utcában és lezártak egy területet. Úgy tudjuk, hogy szúrt sérüléssel vittek kórházba a helyszínről egy férfit. 

Bűncselekmény Kőszegen
Bűncselekmény Kőszegen

Legfrissebb információink szerint az eset szerelemféltésből történhetett, a férfit pedig stabil állapotban szállították kórházba. Ha a rendőrség válaszolt kérdéseinkre, frissítjük cikkünket!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu