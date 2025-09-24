Szerelemféltés miatt történhetett a kőszegi szurkálás

Ahogy korábban megírtuk, szerdán reggel rendőrök és bűnügyi helyszínelők jelentek meg Kőszegen a Rákóczi utcában és lezártak egy területet. Úgy tudjuk, hogy szúrt sérüléssel vittek kórházba a helyszínről egy férfit.

Bűncselekmény Kőszegen

Legfrissebb információink szerint az eset szerelemféltésből történhetett, a férfit pedig stabil állapotban szállították kórházba. Ha a rendőrség válaszolt kérdéseinkre, frissítjük cikkünket!