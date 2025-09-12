Véres szerelmi ügy: ollóval szúrta le riválisát az osztrák férfi

szeptember 12., péntek

Egy döblingi Karl-Marx-Hof kerületben található lakásban tartott születésnapi bulin durva incidens történt.

Véres szerelmi ügy: Egy születésnapi buli, egy nő, két férfi és rengeteg alkohol vezetett a véres szóváltáshoz a Karl-Marx-Hofban péntek este. Egy 50 éves ágyhoz kötött férfi meghívta a nőt és egy 54 éves férfit egy buliba a lakásába. Philipp Haßlinger rendőrségi szóvivő szerint a probléma az volt, hogy mindketten azt hitték, valamilyen szerelmi kapcsolatban állnak a nővel - számolt be róla wien.orf.at.

eltűnt, szerelmi ügy
Leszúrta riválisát egy szerelmi ügy miatt.
Forrás: VN-archív

Szerelmi ügy

Miután nagy mennyiségű alkoholt fogyasztottak, a helyzet eszkalálódott: Az 50 éves férfi felszólította ellenfelét, hogy hagyja el a lakást, és hívta a rendőrséget. Az 54 éves férfi felkapott egy ollót, és többször megszúrta ellenfelét. A nő is könnyebben megsérült, amikor megpróbált közbelépni. 

Túl sok alkohol

A lakástulajdonos nem életveszélyes sérüléseket szenvedett; a sürgősségi orvosi ellátás után a mentők kórházba szállították. A rendőrök letartóztatták az 54 éves férfit, akinek a véralkoholszintje 1,4 ezrelék volt. A további nyomozást az Állami Bűnügyi Rendőrség Nyugati Kirendeltsége vette át.

 

