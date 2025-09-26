Jelentkezett a támadás után a megvert szombathelyi színész

Reményik Sándor Valaki értem imádkozott című versét tette közzé a közösségi oldalán a támadás után egy egy nappal szombathelyi színház ismert színésze, Horváth Ákos.

A közösségi oldalon posztolt a támadás után a szombathelyi színész (A fotó a bűneset helyszínén készült)

Fotó: Horváth Balázs

Csütörtökön, a helyszínről beszámoltunk, rablás történt csütörtökön délután Szombathelyen, a Paragvári utcában található élelmiszerboltban. Miután a boltvezető lefülelte a tetteseket teljesen elfajultak a dolgok, az egyik vásárló próbálta feltartóztatni őket, akit az egyik rabló brutálisan megvert, súlyos sérülésekkel szállították a mentők a kórházba. Az ügy részleteivel kapcsolatban pénteken délelőtt adott ki közleményt a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Támadás után - Kiengedték a színészt a kórházból

A Weöres Sándor Színház hivatalos közösségi oldalán részletezték, hogy a rablás következtében súlyosnak tűnő sérüléseket szenvedő vásárló a szombathelyi színház ismert színésze, Horváth Ákos.