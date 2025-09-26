1 órája
Jelentkezett a támadás után a megvert szombathelyi színész
Pénteken írtuk meg, hogy a Weöres Sándor Színház színművésze volt a hős vásárló, aki megpróbálta megállítani a rablókat, de durván bántalmazták. A támadás után egy nappal posztot tett közzé a színész a közösségi oldalán.
Reményik Sándor Valaki értem imádkozott című versét tette közzé a közösségi oldalán a támadás után egy egy nappal szombathelyi színház ismert színésze, Horváth Ákos.
Csütörtökön, a helyszínről beszámoltunk, rablás történt csütörtökön délután Szombathelyen, a Paragvári utcában található élelmiszerboltban. Miután a boltvezető lefülelte a tetteseket teljesen elfajultak a dolgok, az egyik vásárló próbálta feltartóztatni őket, akit az egyik rabló brutálisan megvert, súlyos sérülésekkel szállították a mentők a kórházba. Az ügy részleteivel kapcsolatban pénteken délelőtt adott ki közleményt a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Támadás után - Kiengedték a színészt a kórházból
A Weöres Sándor Színház hivatalos közösségi oldalán részletezték, hogy a rablás következtében súlyosnak tűnő sérüléseket szenvedő vásárló a szombathelyi színház ismert színésze, Horváth Ákos.
Szombathelyen szeptember 25-én, a Paragvári utcai üzletben történt rablási kísérlet során társulatunk tagja, Horváth Ákos színművész sietett az eladók segítségére. A támadók ekkor súlyosan bántalmazták: többször fejbe rúgták, és válogatás nélkül ütötték. Ákost a mentők kórházba szállították, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseit ellátták. Szeretnénk mindenkit megnyugtatni: Ákost a kórházból kiengedték. Bár sérülései – különösen az arcán – megrázóak, a történteket erővel és méltósággal viseli. Büszkék vagyunk rá, hogy nem maradt közömbös, hanem a jogtalanul bántalmazottak és fenyegetettek védelmére kelt egy veszélyes helyzetben. Továbbra is hisszük, hogy közösségként akkor vagyunk erősek, ha kiállunk egymásért – különösen, ha valaki kiszolgáltatott helyzetbe kerül - olvasható a közleményben.