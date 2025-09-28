Letartóztatták az ismert szombathelyi színészt brutálisan megverő rablót - videó

szeptember 28., vasárnap

Horváth Ákos kegyetlen megverése után sikerült elfogni az erőszakos férfit.

Vaol.hu

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, szörnyű támadás történt Szombathelyen a Paragvári utcai boltnál. Az élelmiszerüzletben tetten értek az eladók két férfit, akik fizetés nélkül akartak néhány termékkel távozni az üzletből. Az üzletvezető nő azonban útjukat állta, s kérte őket, hogy adják vissza az ellopott termékeket. A két férfi ennek nem tett eleget, hanem a nőt fellökve távozott a boltból. A történteket látta egy vásárló, aki azonnal a fellökött nő segítségére sietett. A két tolvaj ettől teljesen "elvesztette a fejét" és ütni-verni kezdték a férfit. Ezt még akkor sem hagyták abba, amikor a férfi már képtelen volt védekezni. A súlyosan sérült és erősen vérző, félig eszméletlen férfit az üzlet előtti járdán hagyták a földön, majd távoztak. Az már pénteken derült ki, hogy a hősként viselkedő férfi a Weöres Sándor Színház színművésze, Horváth Ákos volt. 

A támadás után elfogták az elkövetőt.
A támadás után elfogták az elkövetőt.
Forrás: VN-archív

A támadás után

A tenyek.hu arról számolt be, hogy Horváth Ákosnak több helyen is eltört az arccsontja és kórházba került, ahonnan azóta kiengedték. Annyira megverték, hogy még a járda is véres volt a támadás után. A rablót hamar elfogta a rendőrség és már le is tartóztatta a bíróság. Ha a férfit elítélik, akár 8 évre is rácsok mögé kerülhet. 

 

