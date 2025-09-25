Brutális támadás Szombathelyen: Lopás után kegyetlenül megverték az eladó segítségére sietőt - fotók

Csütörtökön délután Szombathelyen a Paragvári utcában lévő élelmiszerüzletben tetten értek az eladók két férfit, akik fizetés nélkül akartak néhány termékkel távozni az üzletből. A lopás miatt lefülelt két férfi elé állt az üzletvezető nő, és kérte őket, hogy adják vissza az ellopott termékeket. A két férfi ennek nem tett eleget, hanem az üzletvezetőt fellökve kiment a boltból.

A történteket látta egy az üzletben lévő vásárló, és a fellökött nő segítségére sietett. A két tolvaj ettől teljesen "elvesztette a fejét" és ütni-verni kezdték a férfit. Ezt még akkor sem hagyták abba, amikor a férfi már képtelen volt védekezni. A súlyosan sérült és erősen vérző, félig eszméletlen férfit az üzlet előtti járdán hagyták a földön, majd távoztak.

A kiérkező rendőrök elfogták a két tettest és előállították. A súlyosan sérült férfit a mentők kórházba szállították. Úgy tudjuk, hogy többek között az arcán többszörös töréseket szenvedett, és sok vért is vesztett.

A rendőrök lezárták az üzletet és az előtte lévő járdaszakaszt, a bűnügyi helyszínelők nyomokat rögzítettek.

Szemtanúk elmondása alapján a kegyetlen támadás után, mikor az elkövetők a boltban dolgozók védelmére kelt férfit brutálisan megverték és a földön hagyták, a félig eszméletlen és láthatóan súlyosan sérült, erősen vérző férfi mellett nagyon sok járókelő egyszerűen elsétált segítségnyújtás nélkül.