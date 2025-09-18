Ausztriában teljesen megvadultak a tehenek - újabb támadás történt

Mint az orf.at beszámolójából kiderült, délután 1 óra körül a gazda férje segélykiáltásokat hallott az istállóban. Kiderült azért, hogy feleségét megtámadta egy tehén, miközben az istállóban dolgozott. A rendőrség szerint a tehén szarvaival combon szúrta a 66 éves eggersdorfi nőt, aki a földre esett. Férje a felesége segítségére sietett, végül sikerült kimentenie feleségét az istállóból, és értesítette a mentőszolgálatokat, akik azonnal a helyszínre érkeztek és ellátták a sérültet. A nőt ezt követően mentőhelikopterrel szállították a grazi regionális kórházba.

Tehén támadott meg egy gazdasszonyt Ausztriában

Forrás: Shutterstock

Nem ez volt az egyetlen tehéntámadás az utóbbi időben Ausztriában

Két ehet számoltunk be arról, hogy szörnyű tragédia történt Ausztriában: egy bécsi házaspárt támadott meg egy tehéncsorda, miközben kutyájukkal túráztak Ramsau am Dachsteinben. A 85 éves férfit mentőhelikopterrel szállították a kórházba, de mielőtt bevitték a műtőbe, belehalt sérüléseibe.