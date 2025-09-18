szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tehéntámadás

42 perce

Ausztriában teljesen megvadultak a tehenek - újabb támadás történt

Címkék#mentőhelikopter#támadás#tehén

Eggersdorfban szerdán egy tehén megtámadott és megsebesített egy gazdát. Az eset egy istállóban történt. A tehén szarvaival combon szúrta a nőt.

Vaol.hu

Mint az orf.at beszámolójából kiderült, délután 1 óra körül a gazda férje segélykiáltásokat hallott az istállóban. Kiderült azért, hogy feleségét megtámadta egy tehén, miközben az istállóban dolgozott. A rendőrség szerint a tehén szarvaival combon szúrta a 66 éves eggersdorfi nőt, aki a földre esett. Férje a felesége segítségére sietett, végül sikerült kimentenie feleségét az istállóból, és értesítette a mentőszolgálatokat, akik azonnal a helyszínre érkeztek és ellátták a sérültet. A nőt ezt követően mentőhelikopterrel szállították a grazi regionális kórházba.

Tehén támadott meg egy gazdasszonyt Ausztriában
Tehén támadott meg egy gazdasszonyt Ausztriában
Forrás: Shutterstock

Nem ez volt az egyetlen tehéntámadás az utóbbi időben Ausztriában

Két ehet számoltunk be arról, hogy szörnyű tragédia történt Ausztriában: egy bécsi házaspárt támadott meg egy tehéncsorda, miközben kutyájukkal túráztak Ramsau am Dachsteinben. A 85 éves férfit mentőhelikopterrel szállították a kórházba, de mielőtt bevitték a műtőbe, belehalt sérüléseibe. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu