Tehéncsorda támadott meg egy túrázó házaspárt, a férfi belehalt a sérüléseibe

A 85 éves férfi és 82 éves felesége kutyájukkal túráztak egy erdei ösvényen a Türlwandhüttétől az Austriahütte felé. Röviddel az Austriahütte előtt egy tehéncsordába botlottak. A szemtanúk szerint a patások valószínűleg a kutyát vették célba, de a házaspár sem tudott kitérni a felbőszült tehéncsorda elől - írja cikkében az orf.at.

Tehéncsorda támadott meg egy osztrák házáspárt túrázás közben (képünk illusztráció)

Forrás: orf.at

Tehéncsorda végzetes támadása: az életmentő műtét előtt meghalt a férfi

A helyszínen lévő túrázók, és a kunyhó üzemeltetői azonnal rohantak segíteni, és riasztották a mentőket. Mint kiderült, a 85 éves férfi és 82 éves felesége súlyos sérüléseket szenvedtek. A férfit mentőhelikopterrel szállították egy salzburgi kórházba, de még az életmentő műtét előtt belehalt súlyos sérüléseibe.

Feleségét szintén mentőhelikopterrel szállították a Salzburgi Egyetemi Kórházba. A jelenlegi információk szerint az élete nincs veszélyben. Keverék kutyájuk a tehéntámadás elől a Türlwandhütte felé menekült, és feltehetően csak könnyebb sérüléseket szenvedett. Kisebb keresés után megtalálták az ijedt állatot, már átadták a nyugdíjas házaspár rokonainak.

A Leobeni Ügyészség elrendelte a 85 éves férfi boncolását. Ez fogja megállapítani, hogy a tehéntámadásban elszenvedett sérülések okozták-e a tapasztalt hegymászó halálát. A szörnyű tragédia pontos körülményeit vizsgálja a rendőrség.