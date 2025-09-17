szeptember 17., szerda

1 órája

Tini rablók csaptak le a Dunántúlon, fotókon a szökésben lévő fiúk

Címkék#szombathely#rendőrség#keresik

Újabb fiatal bűnözőket keres a Rendőrség. A tini rablók szökésben vannak.

Vaol.hu

Tini rablók Vas megyében: A police.hu oldalán bukkantunk rá két a fiatal fiúra, a 14 és 15 éves bűnözőket rablás miatt keresi a rendőrség. 

Tini rablókat keresnek a rendőrök.
Tini rablókat keresnek a rendőrök.
Fotó: Karnok Csaba / Forrás: MW/archív

Tini rablók nyomában

Az egyikük a magyar állampolgárságú T. Lénárd, aki Szombathelyen született 2011 július 3-án. Kék szemű, rövid barna hajú szeplős kisfiú. A Rendőrség elfogatóparancsot adott ki ellene Szombathelyen 2025 szeptember 15-én.

A másik szintén magyar állampolgárságú B. Olivér János, aki pápán született 2010 május 11-én. Barna szemű, barna hajú fiatal fiú, akire a Szombathelyi Járásbíróság adott ki elfogatóparancsot. 

Akinek bármi információja van a fiúkról, azonnal jelezze a SZOMBATHELYEN a Szily János Utca 7 szám alatt vagy a 06-94-314-365 telefonszámon.

A fiúk képét a police.hu oldalán IDE és IDE kattintva tekintheti meg.


 

 

 

