Lecsaptak a tinirablók Ausztriában: autólopás után kocsikáztak egyet, de nem ez volt az egyetlen a bűnlajstromukon

A nyomozás szerint az autót csütörtök reggel lopták el Leopoldstadtban – nyilatkozta szombaton Markus Dittrich rendőrségi szóvivő. A jármű valószínűleg nyitva volt, a kulcs pedig benne - számolt be a tinirablókról wien.orf.at.

Tinirablók csaptak le Ausztriában.

Forrás: VN-archív

A tinirablók egyike csak a csomagtartóban fért el

A fiúk többek között Korneuburgba is elvitték, ahogy azt később megállapították. Mivel nem volt elég ülés hat embernek, valaki a csomagtartóban is ült – jelentette Dittrich. A fiúk agresszívan vezettek, ráadásul, kétszer is fizetés nélkül tankoltak.

Péntek délután végül értesítették a rendőrséget, mert egy kiskorú agresszívan vezetett autóval a forgalomban Donaustadtban. Amikor a rendőrök megtalálták a járművet és felszólították a sofőrt a megállásra, a gázpedálra lépett. Az autót Leopoldstadtban állították meg, miután egy parkoló járműnek ütközött. A hat hasonló korú utas megpróbált elmenekülni, de négyet sikerült megállítani.

A fiatalokat is eléri a törvény keze

Egy 14 és egy 15 éves fiút letartóztattak, két másik fiút – egy 12 és egy 13 évest – pedig átadtak törvényes gyámjaiknak. A 14 éves fiú több bécsi és alsó-ausztriai autóbetörést is beismerő vallomást tett, és a bécsi ügyészség végzésével óvadék ellenében szabadlábra helyezték.

A tinédzserektől elkobozták az ellopott tárgyakat, beleértve a ruhákat, táskákat és dokumentumokat. A 15 éves fiút büntetés-végrehajtási intézetbe szállították. Az, hogy ki vezette a járművet, továbbra sem világos. A további nyomozás folyamatban van – hangsúlyozta a rendőrségi szóvivő.