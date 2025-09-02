szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vádemelés

2 órája

Bíróság előtt a vasi csokitolvaj: kollégái táskáiból lopott pénzt és édességet a fiatal fiú

Címkék#Vas Vármegyei Főügyészség#csokitolvaj#Szombathelyi Járási Ügyészség

Vaol.hu
Bíróság előtt a vasi csokitolvaj: kollégái táskáiból lopott pénzt és édességet a fiatal fiú

Forrás: Shutterstock

A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben tájékoztatta lapunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség 7 rendbeli lopás vétsége miatt emelt vádat azzal a fiatalkorú férfival szemben, aki a vádirat szerint munkahelye étkezőhelyiségében munkatársai táskáit átkutatta és azokból készpénzt, édességet és rágót tulajdonított el. A fiatalkorú által a hét sértettnek okozott kár nem térült meg.

A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Sárvári Járásbíróság fog dönteni.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu