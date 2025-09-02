Vádemelés
1 órája
Bíróság előtt a vasi csokitolvaj: kollégái táskáiból lopott pénzt és édességet a fiatal fiú
Forrás: Shutterstock
A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben tájékoztatta lapunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség 7 rendbeli lopás vétsége miatt emelt vádat azzal a fiatalkorú férfival szemben, aki a vádirat szerint munkahelye étkezőhelyiségében munkatársai táskáit átkutatta és azokból készpénzt, édességet és rágót tulajdonított el. A fiatalkorú által a hét sértettnek okozott kár nem térült meg.
A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Sárvári Járásbíróság fog dönteni.
