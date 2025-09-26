Közlekedés
1 órája
Totálkárosra tört két autó Szombathelyen egy balesetben - fotók
Pénteken délután egy Toyota személyautó haladt Szombathelyen a Wesselényi utcában, amikor a sofőr a Széll Kálmán utca kereszteződésében a stop táblánál nem adta meg az elsőbbséget a neki balról érkező Volkswagen személyautónak. A Volkswagen a Toyota oldalának ütközött. A balesetben nem sérült meg senki, de mindkét jármű totálkárosra tört.
Fotók: Horváth Istvánné
