Totálkárosra tört két autó Szombathelyen egy balesetben - fotók

Horváth Istvánné

Pénteken délután egy Toyota személyautó haladt Szombathelyen a Wesselényi utcában, amikor a sofőr a Széll Kálmán utca kereszteződésében a stop táblánál nem adta meg az elsőbbséget a neki balról érkező Volkswagen személyautónak. A Volkswagen a Toyota oldalának ütközött. A balesetben nem sérült meg senki, de mindkét jármű totálkárosra tört.

Baleset Szombathelyen

Fotók: Horváth Istvánné

 

