Újabb tragédia a közúton: Győrnél is halálos baleset történt

Hétfőn reggel a 8-as főúton is történt halálos baleset. Ezt megelőzően Győr külterületén volt tragédia a közúton. Egy ember meghalt, amikor összeütközött egy busz és egy autó a 81-es főúton, Győr külterületén - közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn a police.hu oldalon.

Győr külterületén volt tragédia a közúton

Forrás: Shutterstock

Tragédia a közúton

A tragédia a főút 80. kilométerénél történt 5 óra 35 perc körül; a baleset során a személygépkocsi utasai közül egy ember olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. Az érintett útszakaszt a rendőrség a szemle és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárta.