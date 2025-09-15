szeptember 15., hétfő

Szörnyű eset

1 órája

Újabb tragédia a közúton: Győrnél is halálos baleset történt

A tragédia a főút 80. kilométerénél történt 5 óra 35 perc körül; a baleset során a személygépkocsi utasai közül egy ember olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.

Vaol.hu

Hétfőn reggel a 8-as főúton is történt halálos baleset. Ezt megelőzően Győr külterületén volt tragédia a közúton. Egy ember meghalt, amikor összeütközött egy busz és egy autó a 81-es főúton, Győr külterületén - közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn a police.hu oldalon

tragédia a közúton
Győr külterületén volt tragédia a közúton
Forrás:  Shutterstock

Tragédia a közúton

A tragédia a főút 80. kilométerénél történt 5 óra 35 perc körül; a baleset során a személygépkocsi utasai közül egy ember olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. Az érintett útszakaszt a rendőrség a szemle és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárta.

 

