Tragédia Ausztriában: Egy ember meghalt, 14-en megsérültek egy balesetben

Tragikus közlekedési baleset rázta meg az alsó-ausztriai Laab im Walde környékét kedd délután, amikor egy személygépkocsi frontálisan ütközött egy holland turistabusszal. A balesetben a személyautó 36 éves sofőrje életét vesztette, a buszon utazók közül tizennégyen megsérültek - írja a Kurier. A tragédia Ausztriában, a B13-as úton történt.

Tragédia Ausztriában

Forrás: Klaus Stebal

Tragédia Ausztriában: Áttért a szemközti sávba az autó

A rendőrség elsődleges információi szerint a 36 éves férfi által vezetett autó eddig tisztázatlan okokból áttért a szemközti forgalmi sávba a B13-as úton, ahol frontálisan ütközött a szabályosan közlekedő, 43 utast szállító holland turistabusszal. Az ütközés ereje akkora volt, hogy a személyautó sofőrje a roncsok közé szorult, és a helyszínen életét vesztette.

Az ütközéstől a busz is letért az útról, és egy rézsűn, az oldalára dőlve állt meg. A busz ajtajai beszorultak, így az utasok nem tudták elhagyni a járművet. A tűzoltóknak kellett egy oldalablakot betörniük, hogy kimenekíthessék az embereket, egy ajtót pedig hidraulikus vágóval távolítottak el.

Mentőhelikopterek érkeztek a helyszínre

A buszon utazó 43 fő közül tizennégyen szenvedtek sérüléseket, többségük könnyebben sérült. Négy embert, köztük a 63 éves buszsofőrt, kórházba kellett szállítani. A Vöröskereszt nagy erőkkel, mintegy 25 munkatárssal vonult a helyszínre, és egy krízisintervenciós csapat is segítette a sokkos állapotban lévő utasok ellátását. A mentéshez két mentőhelikoptert is riasztottak.

A baleset következtében gázolaj folyt az úttestre. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljesen lezárták.