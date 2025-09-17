szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Borzalom!

25 perce

Szörnyű tragédia történt a dunántúli településen: egyhetes kisbaba halt meg balesetben

Címkék#meghalt#baba#csecsemő

Felfoghatatlan tragédia rázta meg a Tolna vármegyei Simontornyát.

Vaol.hu

Szörnyű csecsemőhalál hírétől hangos a tolnai település, Simontornya. Mint kiderült, borzasztó tragédia történt: egyhetes kisbaba vesztette életét - írja cikkében a teol.hu. A portál a helyszínre látogatott, ahol érdeklődésükre többen is elmondták, mit tudnak a tragédiával kapcsolatban. A teol.hu által begyűjtött beszámolók alapján egy mindössze egyhetes újszülött halt meg, miután – a helyiek elmondása szerint – nagyobbik, iskoláskorú bátyja véletlenül eltörte a nyakát. Hogy pontosan miként történt a haláleset, egyelőre nem tudni, mert a rendőrség csak annyit közölt a portál érdeklődésére, hogy büntetőeljárás keretében vizsgálják az ügyet. Mint írják, a szomszédok úgy emlékeznek, hogy a drámai jelenet néhány napja zajlott le. Egy környékbeli férfi arról beszélt, hogy a házhoz mentőhelikopter és több mentőautó is érkezett, a rendőrök pedig az anyát és az apát hallgatták ki.

Ebben az utcában történt a borzalmas tragédia
Ebben az utcában történt a borzalmas tragédia
Forrás: teol.hu

A teol.hu teljes cikkét ITT olvashatják! 

Tragédia: mi történik Tolnában?

Mint arról portálunk is beszámolt, augusztus 20-án tűnt el egy kéthetes csecsemő szintén egy Tolna vármegyei településen, Nagydorogon. Az egész falut megrázta, sőt az ország aggódott, hogy hol lehet a kisfiú, hiszen az első hírek arról szóltak, hogy eltűnt csecsemőt keresnek. Egy napon belül kiderült, hogy sokkal borzalmasabb, ami történt: csak a holttestét találták meg a kis Zalánnak, ráadásul kiderült, hogy az édesanyja végzett vele. A kisbabát, akinek csak két hét földi élet jutott, múlt pénteken temették el.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu