Szörnyű tragédia történt a dunántúli településen: egyhetes kisbaba halt meg balesetben

Szörnyű csecsemőhalál hírétől hangos a tolnai település, Simontornya. Mint kiderült, borzasztó tragédia történt: egyhetes kisbaba vesztette életét - írja cikkében a teol.hu. A portál a helyszínre látogatott, ahol érdeklődésükre többen is elmondták, mit tudnak a tragédiával kapcsolatban. A teol.hu által begyűjtött beszámolók alapján egy mindössze egyhetes újszülött halt meg, miután – a helyiek elmondása szerint – nagyobbik, iskoláskorú bátyja véletlenül eltörte a nyakát. Hogy pontosan miként történt a haláleset, egyelőre nem tudni, mert a rendőrség csak annyit közölt a portál érdeklődésére, hogy büntetőeljárás keretében vizsgálják az ügyet. Mint írják, a szomszédok úgy emlékeznek, hogy a drámai jelenet néhány napja zajlott le. Egy környékbeli férfi arról beszélt, hogy a házhoz mentőhelikopter és több mentőautó is érkezett, a rendőrök pedig az anyát és az apát hallgatták ki.

Ebben az utcában történt a borzalmas tragédia

Forrás: teol.hu

Tragédia: mi történik Tolnában?

Mint arról portálunk is beszámolt, augusztus 20-án tűnt el egy kéthetes csecsemő szintén egy Tolna vármegyei településen, Nagydorogon. Az egész falut megrázta, sőt az ország aggódott, hogy hol lehet a kisfiú, hiszen az első hírek arról szóltak, hogy eltűnt csecsemőt keresnek. Egy napon belül kiderült, hogy sokkal borzalmasabb, ami történt: csak a holttestét találták meg a kis Zalánnak, ráadásul kiderült, hogy az édesanyja végzett vele. A kisbabát, akinek csak két hét földi élet jutott, múlt pénteken temették el.