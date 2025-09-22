szeptember 22., hétfő

Tragédia

Mentőhelikopter szállt le Zalaegerszeg egyik utcájában: szörnyű tragédia történt - fotó

Halálos baleset történt a szomszédos megyeszékhelyen.

Vaol.hu

Szörnyű tragédia rázta meg Zalaegerszeget hétfőn délután, amikor biciklist gázolt el egy személyautó, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett - írja cikkében zaol.hu. A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Czendrei Péter alezredes a zaol.hu érdeklődésére elmondta, hogy 2025. szeptember 22-én 14 óra 17 perckor a Zalaegerszeg, Gasparich út 18/A. szám előtt halálos közúti közlekedési baleset történt. Egy személygépkocsi és egy kerékpár ütközött össze, a kerékpáros egy 53 éves helyi férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.  

Tragédia: metőhelikopter szállt le Zalaegersezegen - halálos baleset történt
Forrás: zaol.hu

A zaol.hu teljes cikkét és további fotókat a halálos balesetről ITT találja!

Tragédia: múlt héten csütörtökön rolleres gázoltak halálra

Ahogy arról múlt héten a kisalfold.hu nyomán beszámoltunk, szeptember 18-án 3 óra 20 perc körül érkezett bejelentés, hogy Győrben a Régi Szentiváni úton, a Hecsei út irányából a Fehérvári út felé közlekedett egy fiatal férfi személygépkocsijával. Haladása során - eddig tisztázatlan körülmények között -  frontálisan ütközött egy ellenkező irányban közlekedő, győri lakos által vezetett elektromos rollerrel. A baleset során a rolleres olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Mint kiderült, a győri rolleres, egy 30 év körüli férfi volt, akit a helyszínen megpróbáltak újraéleszteni, de nem sikerült. 

 

