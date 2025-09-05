Traktorral karambolozott egy személyautó a 84-es főút egy vasi szakaszán

Traktorral ütközött össze egy személyautó a 84-es főút 52-es kilométerszelvényénél, Káld és Gérce között. Csak a vezetők utaztak a járművekben, amelyeket a sárvári hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. Az egység a közútkezelő szakembereinek értesítését kérte - tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.