Hatalmas lángokkal égett egy autó, majd egy lakóház is Ausztriában - fotók

A két tűzoltó vett észre egy égő autót egy közeli lakóház udvarán Ausztriában. A két személy nem sokat habozott, azonnal értesítette a tűzoltókat. Három idős lakót kellett kimenekíteni egy házól, akik között volt egy ágyhoz kötött személy is. Sokáig nem vették észre a tüzet, de a helyszínre siető mentőknek sikerült kimenteniük a lakókat a házból, így a veszélyzónából is - számolt be az esetről a noe.orf.at.

A tűz gyorsan terjedt.

A tűz miatt a beomlott a ház mennyezete

A tűzoltóknak gyorsan sikerült eloltaniuk a tüzet, amely az autóról átterjedt az épületre. Az épület mennyezete beomlott, de senki sem sérült meg. A tűz okát, valamint a kár mértékét egyelőre nem állapították meg.

A Kollmitzberg, Ardagger-Markt, Ardagger-Stift, Stefanshart, Sindelburg, Amstetten és Viehdorf helyi tűzoltóságai több mint 100 fős tűzoltóval érkeztek a helyszínre. Mentőcsapatok és rendőrök is a helyszínen voltak.