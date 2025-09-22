szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Riasztás

1 órája

Tűz egy szombathelyi faipari üzemben - fotó

Címkék#szombathely#katasztrófavédelem#szakember

Vaol.hu
Tűz egy szombathelyi faipari üzemben - fotó

Huszonöt négyzetméteren égett hétfő hajnalban egy melegítő kazán és az üzemeltetéséhez használt háromezer liter termoolaj egy szombathelyi faipari üzemben, a Zanati úton.

Tűz volt egy faipari üzemben

A szombathelyi és a sárvári hivatásos tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat és a szombathelyi önkéntes tűzoltók kiérkezése előtt a helyi szakemberek áramtalanították az épületet, és egy porral oltó tűzoltó készülékkel oltani kezdték a lángokat. Az egységek vízsugarak fedezete mellett egy habsugárral oltottak, majd visszahűtötték a felforrósodott kazánt - közölte a katasztrófavédelem

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu