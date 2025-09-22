Tűz egy szombathelyi faipari üzemben - fotó

Huszonöt négyzetméteren égett hétfő hajnalban egy melegítő kazán és az üzemeltetéséhez használt háromezer liter termoolaj egy szombathelyi faipari üzemben, a Zanati úton.

Tűz volt egy faipari üzemben

A szombathelyi és a sárvári hivatásos tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat és a szombathelyi önkéntes tűzoltók kiérkezése előtt a helyi szakemberek áramtalanították az épületet, és egy porral oltó tűzoltó készülékkel oltani kezdték a lángokat. Az egységek vízsugarak fedezete mellett egy habsugárral oltottak, majd visszahűtötték a felforrósodott kazánt - közölte a katasztrófavédelem