1 órája
Hatalmas tűz Gönyűn, több oldalról oltják a tűzoltók a családi házat
Egy családi házban csaptak fel a lángok
Hatalmas tűz van a Győr-Moson-Sopron vármegyei Gönyűn, az esetről társportálunk, a kisalfold.hu is beszámolt a Katasztrófavédelem közleménye alapján.
Hatalmas tűz van a Győr-Moson-Sopron vármegyei Gönyűn
Mint kiderült, egy kétszintes, tetőteres családi háznál csaptak fel a lángok az Arany János utcában. A győri tűzoltók három egységgel érkeztek elsőként a tűzeset helyszínére, két vízsugárral kezdték oltani a lángokat, azonban azok átterjedtek a tetőre is. A helyszínre riasztottak még Komáromból is tűzoltókat, valamint a Győr-Moson-Sopron vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot.
A frissítés szerint a tüzet győri és komáromi hivatásos tűzoltók három helyről, négy vízsugárral oltják. A beavatkozást a Győr-Moson-Sopron vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.