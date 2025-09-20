Hatalmas tűz Gönyűn, több oldalról oltják a tűzoltók a családi házat

Hatalmas tűz van a Győr-Moson-Sopron vármegyei Gönyűn, az esetről társportálunk, a kisalfold.hu is beszámolt a Katasztrófavédelem közleménye alapján.

Forrás: MW/archív

Mint kiderült, egy kétszintes, tetőteres családi háznál csaptak fel a lángok az Arany János utcában. A győri tűzoltók három egységgel érkeztek elsőként a tűzeset helyszínére, két vízsugárral kezdték oltani a lángokat, azonban azok átterjedtek a tetőre is. A helyszínre riasztottak még Komáromból is tűzoltókat, valamint a Győr-Moson-Sopron vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot.

A frissítés szerint a tüzet győri és komáromi hivatásos tűzoltók három helyről, négy vízsugárral oltják. A beavatkozást a Győr-Moson-Sopron vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.