Idős házaspárt mentettek a hatalmas lángok közül Ausztriában - fotók, videó

A tűzoltók kiérkezésekor a tető teljes egészében lángokban állt. A güssingi járási tűzoltóság közlése szerint a tűzoltók felébresztettek egy idős párt, akik akkoriban a házban aludtak, és sértetlenül kimentették őket - számolt be róla a burgerland.orf.at.

A tűz gyorsan terjedt.

Nyolc tűzoltóság kellett a mentéshez

A sűrű füst és az intenzív hőség megnehezítette a munkát. A tűzoltóknak a tető, a homlokzatburkolat és más épületelemek egyes részeit kellett felnyitniuk a tűz eloltásához. Vízvezetékeket fektettek le, és tartályos tűzoltóautókból álló ingajáratot állítottak be. Egy drón felmérte a helyzetet. Hajnali 2:30 körül a tüzet eloltottnak nyilvánították.

Hatalmas tűz Ausztriában

A tűzoltóság megakadályozta, hogy a tűz átterjedjen a lakótérre. A tűz oka egyelőre ismeretlen. A beavatkozásban részt vett a St. Michael, Güssing, Güttenbach, Neuberg, Pinkafeld, Schallendorf, Gamischdorf és Rauchwart tűzoltóságai, valamint a Vöröskereszt és a rendőrség.

Az oltásról készült videót megnézheti a burgerland.orf.at. oldalán.