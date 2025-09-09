Tombol a tűz Zalában, egy fenyőerdőre is átterjedtek a lángok - vasi egységek is a helyszínen

Tűz keletkezett egy Lendvajakabfa és Nemesnép közötti területen kedden délután. Kigyulladt az aljnövényzet és egy fenyőerdőre is átterjedtek a lángok, amelyeket a lenti hivatásos tűzoltók oltanak. A helyszínre indult több más egység és a Zala vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is - áll a katasztrófavédelem közleményében. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője a zaol.hu érdeklődésére elmondta, a letenyei, szentgotthárdi, zalaegerszegi és pacsai tűzoltókat riasztották.

Tűz Zalában: átterjedtek a lángok egy fenyvesre

Forrás: zaol.hu

A zaol.hu helyszíni információi szerint 5 hektáros területen 2 hektár fenyves és egy hektár akácos ég. Az egységek végzik az oltási munkát, a magyarszombatfai és bajánsenyei önkéntes tűzoltók is érkeznek, és a szombathelyi és a körmendi vízszállító is segít. Mint írják, lakott területet a tűz nem veszélyeztet.

Múlt pénteken volt egyéves évfordulója a nagy csöngei erdőtűznek:

Ahogy arról pénteken múltidéző cikkünkben beszámoltunk, pontosan egy éve, 2024. szeptember 5-én gyulladt ki az erdő Csönge határában, már az első napon mintegy 250 hektárnyi erdő égett, úgy tudni azért, mert egy szártépő lánca szikrát vetett a kavicsos talajon, ami begyújtotta a száraz füvet. Még a Magyarországon ritkán tapasztalt koronatüzet is meg lehetett figyelni, vagyis amikor az erdőben nemcsak az aljnövényzet, hanem a fák koronája is lángol. A csöngei erdőtűz megfékezését a szárazság mellett a fel-fel erősödő szél nehezítette, végül aztán a légmozgás mérséklődésének, az érkező esőnek és a mintegy 1000 tűzoltó megfeszített munkájának köszönhetően, a negyedik napon sikerült eloltani a lángokat. Összesen ezer hektáron pusztított a tűz. Visszaemlékező cikkünkben, Gángó Csabát, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. vezérigazgató-helyettesét kérdeztük. Ezt ITT olvashatja!