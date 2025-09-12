Két emberéletet is követelt a szörnyű háztűz a Balatonnál

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleményben arról tájékoztatott, hogy pénteken, hajnali egy óra körül érkezett a jelzés a katasztrófavédelem műveletirányítási ügyeletére, hogy Balatonfüreden, a Régitemető utcában kigyulladt egy családi ház. A száz négyzetméteres épület előszobája, a tető egy része, illetve a ház előtti füves terület, valamint egy fa lángolt. A tűzeset során a házban két gázpalack felrobbant, egy harmadikat a tűzoltók vittek ki, megelőzve ezzel, hogy az is felrobbanjon. Az épület tetejének egy része beomlott, a tűzoltók oltás közben, a törmelék alatt találták meg az ingatlan lakóit, egy, a hatvanas éveiben járó férfit és egy nőt, egyikük életét sem lehetett megmenteni. A tűzoltók munkáját nehezítette, hogy az épületben és annak környezetében lomok voltak felhalmozva, és a házat sűrű növényzet vette körül. Az egységek több mint egy órán át dolgoztak a lángok megfékezésén. A tűz pontos keletkezési helyét, idejét és okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.

A házban és a körülötte felhalmozott lomok növelik a tűz keletkezésének kockázatát és nehezítik a menekülést, valamint a tűzoltók munkáját. Az otthonunk rendben tartása tűzvédelmi szempontból is fontos, hiszen a sok lom miatt gyorsabban terjed a tűz, és mérgező füst keletkezik.