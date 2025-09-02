Riasztás
1 órája
Mentők és tűzoltók érkeztek egy szombathelyi házhoz - fotók
Forrás: VN
Tűzoltók, mentők és a rendőrség is kiérkezett kedden a délelőtti órákban Szombathelyen, egy Nádasdy Ferenc utcai ingatlanhoz.
Tűzoltók, mentők és rendőrök a szombathelyi háználFotók: VN
Az esettel kapcsolatos kérdéseinkkel megkeressük a hatóságokat, amint választ kapunk frissítjük cikkünket.
