Csalók garázdálkodnak Vas vármegyében, több millió forintot csaltak ki egy áldozattól

Vas megyében az elmúlt napokban többször is próbálkoztak az unokázós csalók, egy esetben sajnos szerencsével is jártak - tájékoztatott hivatalos oldalán a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Unokázós csalók csaptak le Vas vármegyében (kiemelt képünk illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Mint írják, egy magát ügyvédnek kiadó férfi hívott fel egy idős nőt, és közölte vele, hogy a fia bajba került, mert elfogták a rendőrök, és 5 millió forintot kell fizetni azért, hogy kiengedjék. Az „ügyvéd” bizonyítékképp átadta a telefont az „elfogott fiúnak”, aki elmesélte, hogy átvett valami csomagot, amit nem kellett volna. A tettesek sürgették az asszonyt, hogy nézze meg, mennyi pénzt, ékszert, valutát tud előkeresni otthon. A kétségbeesett sértett egy zacskóba tette az otthon tartott több mint 2 millió forint értékű pénzét és ékszereit, majd a kapott utasításoknak megfelelően felakasztotta a kertkapura. Miután látta, hogy már nincs ott a zacskó a kapun, felhívta a fiát, és ekkor szembesült azzal, hogy csalás áldozatává vált.

Unokázós csalók: a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakemberei az alábbi tanácsokat adják:

Ha a csalók sürgetik, maradjon nyugodt, ne kapkodjon!

Járjon utána, hogy valóban baj történt-e, tegye le a telefont, majd hívja fel hozzátartozóját!

Ne feledje, hivatalos személy sosem kér pénzt!

Soha ne adja meg adatait ismeretleneknek!

Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg elkövetni Ön vagy hozzátartozója sérelmére, tárcsázza azonnal a 112-es segélyhívó számot!

További hasznos tanácsokat a KiberPajzs oldalán olvashatnak az online csalásokról.

Az unokázós csalók módszereiről további információkat itt találnak!