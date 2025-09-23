22 perce
Csalók garázdálkodnak Vas vármegyében, több millió forintot csaltak ki egy áldozattól
Sajnos volt olyan eset, amikor sikerrel jártak. Egy idős asszonytól több millió forintot csaltak ki az elkövetők Vas vármegyében.
Vas megyében az elmúlt napokban többször is próbálkoztak az unokázós csalók, egy esetben sajnos szerencsével is jártak - tájékoztatott hivatalos oldalán a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Mint írják, egy magát ügyvédnek kiadó férfi hívott fel egy idős nőt, és közölte vele, hogy a fia bajba került, mert elfogták a rendőrök, és 5 millió forintot kell fizetni azért, hogy kiengedjék. Az „ügyvéd” bizonyítékképp átadta a telefont az „elfogott fiúnak”, aki elmesélte, hogy átvett valami csomagot, amit nem kellett volna. A tettesek sürgették az asszonyt, hogy nézze meg, mennyi pénzt, ékszert, valutát tud előkeresni otthon. A kétségbeesett sértett egy zacskóba tette az otthon tartott több mint 2 millió forint értékű pénzét és ékszereit, majd a kapott utasításoknak megfelelően felakasztotta a kertkapura. Miután látta, hogy már nincs ott a zacskó a kapun, felhívta a fiát, és ekkor szembesült azzal, hogy csalás áldozatává vált.
Unokázós csalók: a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakemberei az alábbi tanácsokat adják:
- Ha a csalók sürgetik, maradjon nyugodt, ne kapkodjon!
- Járjon utána, hogy valóban baj történt-e, tegye le a telefont, majd hívja fel hozzátartozóját!
- Ne feledje, hivatalos személy sosem kér pénzt!
- Soha ne adja meg adatait ismeretleneknek!
Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg elkövetni Ön vagy hozzátartozója sérelmére, tárcsázza azonnal a 112-es segélyhívó számot!
További hasznos tanácsokat a KiberPajzs oldalán olvashatnak az online csalásokról.
Az unokázós csalók módszereiről további információkat itt találnak!
