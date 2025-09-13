Döbbenetes baleset: hatalmas állatot gázoltak hajnalban

A bama.hu információi szerint több autó is érintett volt abban a vadbalesetben, amely péntek éjszaka történt Pécsen, a Szentlőrinci úton. A Baranya vármegyei portál úgy tudja, a szarvas nem élte túl a szerencsétlen ütközést.

Vadbaleset: nem élte túl az ütközést a szarvas

Forrás: bama.hu

Vasban történt már tragédia vadbaleset miatt, amikor nem csak az elütött állat hunyt el

Komoly veszélyt hordoz magában egy vadgázolás, különösen, ha hatalmas példányról van szó. Ahogy 2023 októberében beszámoltunk, a Közút körmendi kirendeltségének munkatársa életveszélyesen megsérült egy közúti balesetben, mikor a vele szemben érkező autó elütött egy szarvast, ami ezután a Közút autójának csapódott és gyakorlatilag átszakította a jármű tetejét. A 36 éves kétgyermekes apuka belehalt sérüléseibe.

Vasban szintén egy hatalmas gímszarvas lelte halálát a héten, csak nem baleset, hanem vadászat során

Ahogy arról hétfőn lapunk is beszámolt, kapitális gímbikát ejtett el egy osztrák vendég az egyik vasi erdőben. Joachim Frühstück a Pannónia Vadásztársasághoz érkezett a minap Vas vármegyébe. A vadászatszervező, Bondicz Zoltán tájékoztatása szerint a vendég egy nagy bikára vágyott, 10 kilogramm körüli trófeatömeggel. Teljes cikkünket ITT olvashatja!