Vadbaleset

Döbbenetes baleset: hatalmas állatot gázoltak hajnalban

Nem élte túl a hatalmas szarvas az ütközést.

A bama.hu információi szerint több autó is érintett volt abban a vadbalesetben, amely péntek éjszaka történt Pécsen, a Szentlőrinci úton. A Baranya vármegyei portál úgy tudja, a szarvas nem élte túl a szerencsétlen ütközést.

Vadbaleset: nem élte túl az ütközést a szarvas
Vasban történt már tragédia vadbaleset miatt, amikor nem csak az elütött állat hunyt el

Komoly veszélyt hordoz magában egy vadgázolás, különösen, ha hatalmas példányról van szó. Ahogy 2023 októberében beszámoltunk, a Közút körmendi kirendeltségének munkatársa életveszélyesen megsérült egy közúti balesetben, mikor a vele szemben érkező autó elütött egy szarvast, ami ezután a Közút autójának csapódott és gyakorlatilag átszakította a jármű tetejét. A 36 éves kétgyermekes apuka belehalt sérüléseibe

Vasban szintén egy hatalmas gímszarvas lelte halálát a héten, csak nem baleset, hanem vadászat során

Ahogy arról hétfőn lapunk is beszámolt, kapitális gímbikát ejtett el egy osztrák vendég az egyik vasi erdőben. Joachim Frühstück a Pannónia Vadásztársasághoz érkezett a minap Vas vármegyébe. A vadászatszervező, Bondicz Zoltán tájékoztatása szerint a vendég egy nagy bikára vágyott, 10 kilogramm körüli trófeatömeggel. Teljes cikkünket ITT olvashatja!

 

