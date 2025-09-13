1 órája
Döbbenetes baleset: hatalmas állatot gázoltak hajnalban
Nem élte túl a hatalmas szarvas az ütközést.
A bama.hu információi szerint több autó is érintett volt abban a vadbalesetben, amely péntek éjszaka történt Pécsen, a Szentlőrinci úton. A Baranya vármegyei portál úgy tudja, a szarvas nem élte túl a szerencsétlen ütközést.
Vasban történt már tragédia vadbaleset miatt, amikor nem csak az elütött állat hunyt el
Komoly veszélyt hordoz magában egy vadgázolás, különösen, ha hatalmas példányról van szó. Ahogy 2023 októberében beszámoltunk, a Közút körmendi kirendeltségének munkatársa életveszélyesen megsérült egy közúti balesetben, mikor a vele szemben érkező autó elütött egy szarvast, ami ezután a Közút autójának csapódott és gyakorlatilag átszakította a jármű tetejét. A 36 éves kétgyermekes apuka belehalt sérüléseibe.
Vasban szintén egy hatalmas gímszarvas lelte halálát a héten, csak nem baleset, hanem vadászat során
Ahogy arról hétfőn lapunk is beszámolt, kapitális gímbikát ejtett el egy osztrák vendég az egyik vasi erdőben. Joachim Frühstück a Pannónia Vadásztársasághoz érkezett a minap Vas vármegyébe. A vadászatszervező, Bondicz Zoltán tájékoztatása szerint a vendég egy nagy bikára vágyott, 10 kilogramm körüli trófeatömeggel. Teljes cikkünket ITT olvashatja!
20 év alatt megduplázódott a vadbalesetek száma, mivel több lett autóból és vadból is